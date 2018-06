Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre: "Si hubiera cerrado el pico, estaría donde está Martín Cárcamo, o quizás más"

"¿Por qué detestan a Sebastián Eyzaguirre?", se titula el amplio perfil realizado por Revista Sábado al conductor de "CQC" y en el cual el controvertido personaje aborda las críticas a su persona y el rol que tiene y podría tener en televisión. Además, cuenta algunos aspectos desconocidos de su vida.

La publicación comienza con algunos comentarios de otras personas hacia Eyzaguirre. "Es un profesional que sin ningún mérito", dice el periodista Julio Osses. “Es alguien que no se ha puesto a tono con los tiempos y no entiende la responsabilidad que tiene como comunicador", señala, por otro lado, la comediante Jani Dueñas. Pero, sin dudas, lo que más llama la atención son algunas declaraciones de Eyzaguirre, como aquella en la que dice que él podría estar más alto en la televisión.

“Siempre lo pienso, si hubiese cerrado el pico, con la capacidad que tengo en los medios, estaría donde está Martín Cárcamo, o quizás más. Capacidades tengo. En general, la gente que está en la tele es gente en términos intelectuales muy precaria”, expresó.

En otras materias, afirmó que a las mujeres les gusta sentirse deseadas. “Machista no soy. Es más: soy bastante liberal en todo aspecto, en lo sexual, en todo. ¿Le pegué alguna vez a una mina? Ni con un dedo”, dijo, dando su opinión respecto de las mujeres. “Mira Instagram. ¿Qué quieren el 80% de las minas? Mostrar lo rica que están y que todos les digan 'qué rica que estay'. Lo que quiero decir es que no conozco a ninguna mujer que no quiera sentirse deseada, o que no le guste que la mayoría de los hombres fantaseen con ella. Pero obviamente, si se lo gritan en la calle, pueden considerar que el tipo que se los dice es un asqueroso“, agregó.

