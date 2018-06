“Me cansé de tanta gente mala”: Sebastián "cuchillo" Eyzaguirre anuncia su retiro de la TV

Este fin de semana Revista Sábado publicó un perfil de cuatro páginas de Sebastián Eyzaguirre titulado "¿Por qué detestan a Sebastián Eyzaguirre?". Una extensa entrevista donde el conductor de "CQC" hablaba de distintos temas y de la cual asegura fue sacado de contexto. Así lo escribió "cuchillo" en su cuenta privada de Instagram con tres extensos textos.

"Perdón el egocentrismo extremo. Pero quería compartir algo con ustedes. Estoy demasiado triste y bajón. Mucho tiempo no me sentía tan como el pic. Me llamaron hace unas semanas de la revista “ El Sábado “ proponiéndome hacerme un perfil. Dudé mucho. Mi equipo no quería q la diera. Pero sentí q era LA OPORTUNIDAD para q muchos conocieran mi otro lado. El q nadie conoce. El más sensible , mi vida diaria , etc.", parte la primera de las publicaciones, donde además cuenta que el periodista de la revista lo siguió por una semana a todos lados, yendo con él a la feria, al veterinario con su perro Oso e incluso a "CQC".

"Sentí q la comunicación fluyó y q llegamos a muchas conversaciones profundas q harían entender muchas cosas. Lamentablemente mi equipo tenía razón y el foco ( nuevamente ) era hacerme mierda y descontextualizar TODO", aseguró, agregando que las personas que salen citadas en el perfil, excepto Felipe Kast, ni lo conocen. "Las fuentes q tiene el reportaje son UNA VERGÜENZA!!! Salvo Felipe Kast , es gente q no me vio en mi puta vida. El profesor del colegio nunca lo fue ! Ni me conoce Nada. La verdad siento entre vergüenza y rabia. Sobre todo conmigo mismo por haberme abierto ( por última vez ) a tratar d desmitificar todas las mentiras y lo q han querido construir de mi. Además le hacen daño a familiares , amigos y mujeres q quiero. Mañana voy hacer un vivo donde responderé y hablaré d cada una d las cosas q ahí salen. Les daré el contexto q di en la entrevista. Explicaré otras q este “ colega “ mala leche llevo para otra parte. También hablaré dE las miles d cosas q omitió !!!", continúa.

Así, ya casi terminando la primera publicación, Sebastián Eyzaguirre le cuenta a sus fieles seguidores de redes sociales que no seguirá más en "CQC"."Otra vez esta manga d HDP y mediocres nos mearon el asado con el tema d GALA y el 'está para matarla'. Dos meses después ( subí el video ) se me dio la razón. Por la misma involucrada. Con esto pasará lo mismo. Pero es muy probable q ya no sirva. Terminada esta temporada de CQC me iré a la mierda. Me aburrí de este medio lleno de HDP mala leches. De tanta gente mala, amargada y sin humor", culmina.

En otra foto, "cuchillo" asegura que el formato del programa no terminará y se lo dejará a su amigo Gonzalo Feito. "'CQC 'va a seguir. Se lo dejaré a Gonza Feito que es un crack y que se lo ganó conmigo. Jamás se lo voy a devolver al otro. Yo me voy a la mierda después d estos 4 capítulos que quedan. Mushoooo"

En una última publicación, el conductor de "CQC" envía las gracias a la serie de mensaje s de apoyo que ha recibido durante el fin de semana, pero reafirma su decisión.

"Gracias por sus mensajes. Pero no va más. ME cansé de tanta gente mala. Si di la entrevista fue precisamente para q conocieran al otro Sebastián alguna vez. Y me la metieron hasta el fondo. Me siento como si me hubieran cogido. Es tanto lo q tergiversaron , tanta la mala leche q hasta habló un supuesto profesor d mi colegio q nunca me hizo clases. Es tanta la mentira q hasta ese mismo huevon dice “ ERA BUENO PAL FUTBOl”. Cdo más allá d lo q me gustaba , era más malo q la maldad!!!!!!! No puedo vivir rodeado d esta clase d gente mala onda. Donde ya ni humor podemos tener. No puedo hacerle más daño a gente cercana q colateralmete sufre con tanta mierda. Ese es el@costo del éxito y de ser frontal en chile. De no ser un careta. Pero yo no me la puedo más. También tengo mi talón d Aquiles. Ha sido demasiado trabajo y lucha para tanta mierda de vuelta. No soy para acá. No encajo. Juro por mi vieja q es lo q más quiero en la vida q fui a una feria ( la q voy siempre ) y se me tiraron toda la gente humilde ,q se saca la ctm pa ganarse la vida , a darme cariño y buena onda. Este HDP d la revista no solo no puso UNA línea d eso. Titula “‘por q todos lo detestan “ yo donde voy me tiran pura buena onda. Acá hay miles q no piensan así. Y ???? Donde lo puso ???? Nada. Demasiado. No me voy por mi. Me voy por mi familia y toda la gente q quiero q no tiene por q seguir sufriendo esto. En shillllleeeeee ya no se puede. Lo siento", sentencia.