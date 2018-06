Nicolás Larraín sobre Sebastián Eyzaguirre: "'Cuchillo' es como los curados que se pelean con la sombra"

Fue un fin de semana de polémica para Sebastián Eyzaguirre. Tras el perfil publicado en la revista Sábado y titulado "¿Por qué detestan a Sebastián Eyzaguirre?", algunos cibernautas criticaron duramente al conductor de "CQC" y el periodista salió luego a decir que en la entrevista era sacado de contexto y que, aburrido de tanta mala leche, anunciaba su retiro de la TV.

Publimetro Chile “Me cansé de tanta gente mala”: Sebastián "cuchillo" Eyzaguirre anuncia su retiro de la TV El conductor de "CQC" aseguró que Revista Sábado lo sacó de contexto.

El ex conductor del programa que triunfó en Mega y que volvió a CHV, Nicolás Larraín, estuvo invitado la noche del domingo y madrugada del lunes al programa “Sigamos De Largo” de Canal 13, donde comentó la interminable polémica de “Caiga Quien Caiga”.

“‘Cuchillo’ siempre quiso rehacer CQC. En esos años nos peleamos, pero él es como los curados que se pelean con la sombra, se pelea con él mismo y todo, pero le tengo cariño, de papá, me siento papá de Sebastián”, dijo Larraín, contando luego una anécdota vivida con "Cuchillo".

“No he visto CQC, nos peleamos hace dos años porque yo hice un evento a beneficio y él se enojó porque invité a Feito -en el tiempo en que se odiaban Sebastián y Gonzalo-, mira eso poh, me mandó más garabatos que a Natalia Freire -ex productora de La Red, con la que tuvo un problema- por WhatsApp, onda, ‘hueón, erí un idiota, voh cagaste el programa, cómo llamai a Feito, peleados a muerte”, aseguró.

Publimetro Chile ¡Otra vez! Katherine Orellana está detenida por violencia intrafamiliar Carabineros confirmó que mañana pasará a control de detención junto a su pareja, que también fue aprehendido

Como el programa había sido grabado, Larraín no pudo referirse al anuncio de Eyzaguirre de que dejaba la televisión luego de los últimos cuatro capítulos del programa. por eso La Cuarta lo llamó para conocer su opinión.

"Los comentarios tienen un tono, en algún minuto Sebastián se volvió loco con CQC, y creía que CQC era una cosa mucho más potente que un programa de televisión, yo me tendí a reír un poco con eso”, dijo, agregando que "CQC fue muy fuerte en su momento y uno tiende a pasarse de rosca, a creer que es más influyente de lo que parece, porque es muy choro estar en televisión, pero esa pelea que tuve con Sebastián, de que él si encarnaba CQC y que otros no lo hacían, es una pelea menor, no era para crear esta imagen de que Sebastián está desbordado, su éxito es haber repuesto CQC, eso le hizo tomarse la entrevista más relajado, y la entrevista lo tiende a dejar un poco mal”.