"¿No te da lata ser la 'niña símbolo' de la TV basura?": La fuerte pregunta de "Rumpy" a Fran García Huidobro en “Llegó tu hora"

La noche de este miércoles se vivió un nuevo capítulo de "Llegó tu hora", programa que nació para las candidaturas presidenciales y que hace algunas semanas volvió con una nueva temporada que prometía una amplia diversidad de invitados. Así, Francisca García Huidobro acudió al espacio conducido por Gonzalo Ramírez para enfrentarse a los 12 panelistas.

En el turno de Rumpy, el locutor radial fue fuerte y claro en su interpelación. "Estoy como sorprendido, la verdad no veo lo que tu haces, no tengo idea", le dijo de entrada,agregando que la vio en un casting de una película de él y no quedo. "No lo hiciste tan mal, no eres tan mal actriz como tu crees", aseguró. Para ir de lleno a la pregunta:

"¿No te da lata, teniendo la capacidad que tienes, ser la niña símbolo de esta televisión basura y desechable?", dijo.

"Soy la niña símbolo de algo y eso me hace sentir orgullosa", respondió entre risas la conductora de primer Plano. "De una mierda", replicó Rumpy.

"A mi me parece una mierda la política y otras cosas", dijo García Huidobro, agregando que tv basura es para él y no para todos.

"No creo que haga televisión basura y si tu crees que hago televisión basura, créeme, recoger la basura es un trabajo súper digno también", sentenció.