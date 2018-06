"Soa" Ledy luego de perder el "Pasapalabras": "Desde pequeña me gustaban las palabras"

Hasta que cayó la "Reina del Pasapalabras". Luego de 12 victorias consecutivas y 13 capítulos, Ledy Ossandón, mejor conocida como la "Soa Ledy", fue derrotada el pasado jueves en "El rosco".

Aunque su derrota fue lamentada por las redes sociales y los televidentes, la jugadora se fue tranquila y hasta celebró el centenar de memes que generó su extensa participación en el show.

Invitada a "La mañana" de Chilevisión, la "Soa Ledy" habló de su look y cómo usó su apariencia para jugar con el concepto de "innovación", algo que quería reflejar.

Señaló sentirse sorprendida por algunos de los participantes como Carla Jara, Pamela Díaz y Arturo Longton, uno de sus rivales en el programa: "es como un niño en cuerpo de hombre. Es muy jugado".

"¿Pensaste que ibas a ser tan popular?", le preguntaron a la ex participante, a lo que señaló que no pensó que iba a superar el tercer o cuarto capítulo, aunque sí "ganando 'El rosco"".

"Desde pequeña me gustaron las palabras", indicó Ledy, quien contó en televisión que cuando niña andaba con un diccionario a todas partes. También explicó que siempre ha sido muy buena lectora, quien también dijo que "En el primer capítulo estuve relajada. El segundo o el tercero estuve más nerviosa pero después uno le agarra el pulso al juego". luego agregó que "Mucha gente me decía 'usted sufre en 'El rosco' y yo lo disfrutaba. me ponía muy seria, pero lo esperaba".

El conductor del programa, Julián Elfenbein, quien llegó como invitado al matinal, contó que "Había gente que se encomendaba a Ledy. Había gente en el equipo que le dejaba papelitos pidiéndole deseos", explicando que la ex participante se había transformado en una figura pública.

En el programa, Ledy contó que también pasó por un momento difícil antes de su paso por la TV: "Hace dos años me desvalijaron la casa completamente. Fue un impacto muy grande. Eso me produjo unas crisis de pánico". La maestra explicó que eso la llevó a vivir con su madre, pero que ahora ha logrado salir adelante.

La profesora originaria de Calama aprovechó de dar su visión como profesional: "Nuestra educación necesita innovación, tecnología, ciencia (…) Necesitamos crear nuevas competencias y habilidades".