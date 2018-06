Francisco Saavedra le responde a María Luisa Godoy luego de que se propusiera con él para Viña 2019

El martes, María Luisa Godoy respondió la pregunta que todos le hacen a los animadores de Canal 13 y TVN, luego de que se conociera que ambas señales transmitirán el Festival de Viña del Mar en conjunto por los próximos cuatro años: cuáles serán los animadores elegidos para subirse a la Quinta Vergara y animar el evento.

Una incertidumbre que Eduardo Fuentes quiso acabar cuando en su programa "Mentiras Verdaderas" le consultó a la animadora del matinal "Muy buenos días" le consultó si le gustaría ser la encargada de conducir el certamen viñamarino. “Sería un tremendo desafío si algún día me tocara hacerlo. Aceptaría de todas maneras. ¿Quién se podría negarse a animar el Festival de Viña? Pero no sé si llega a pasar alguna vez. A mí nadie me ha dicho nada”, dijo.

Hasta ahí, su respuesta fue la que, prácticamente han dicho todos los animadores de ambas casas televisivas. Pero la sorpresa vino cuando se la jugó al elegir quién sería su pareja en este gran desafío. “Entre Martín Cárcamo, Sergio Lagos y Francisco Saavedra, los encuentros muy atractivos a los tres, pero con el que más me he relaciado es Pancho, que me cae increíble y nos reiríamos mucho”, confesó.

Querida @MariaLuisaGodoy pase lo que pase gracias por tus palabras , a mí también me encantaría animarlo contigo , y si no es este , será otro , agradezco la gentileza de nombrarme ❤️ — FRANCISCO SAAVEDRA (@PANCHOSAAVEDRA) June 8, 2018

La respuesta de Saavedra, demoró un poco. Este viernes, a través de su cuenta de Twitter, el rostro de Canal 13 le respondió a su colega de TVN. "Querida @MariaLuisaGodoy pase lo que pase gracias por tus palabras, a mí también me encantaría animarlo contigo, y si no es este, será otro, agradezco la gentileza de nombrarme ❤️", fue la respuesta del querido animador de "Lugares que hablan".