Julia Fernandes se desnudó y entregó potente mensaje en favor del empoderamiento femenino

“vive tu vida de tal manera que cuando tus pies toquen el suelo por la mañana hasta el diablo se estremezca y diga: “madreeeeeeee… esta cabrona ya se levantó!” Sea tu está mujer empoderada 💪🏾 gracias a uno de los mejores fotógrafos chilenos @casa_emma por todo tu talento ❤️🌹

A post shared by Julia Fernandes Adam (@juliafernandescl) on Jun 8, 2018 at 12:48pm PDT