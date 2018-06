Otra polémica presidencial: Trump dice que Robert De Niro está "borracho" y que posee bajo coeficiente intelectual

Tras las críticas que le formulase en los Premios Tony, el laureado actor Robert De Niro recibió este lunes una dura respuesta por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, através de su cuenta Twitter.

En dos tuits, el jefe de una de las superpotencias mundial calificó al intérprete de Toro Salvaje, como un "tipo con un coeficiente intelectual bajo", que ha "recibido muchos golpes en la cabeza por boxeadores reales en las películas".

De Niro, un acérrimo opositor del presidente estadounidense, pronunció un par de veces una palabrota que en inglés empieza por F y que el público en el Radio City Music escuchó claramente el domingo por la noche. La audiencia de CBS no la oyó, solo vio al actor levantar ambos brazos en dos ocasiones antes de recibir una larga ovación, reportó la agencia AP.

Incluso, en términos displicentes, Trump asomó que el actor debía estar borracho para seguidamente darle una "clase de economía".

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018