La reconciliación que sorprende al mundo del espectáculo

La separación del ex One Direction, Zayn Malik y la modelo Gigi Hadid en marzo ha sido uno de los rompimientos que más han sorprendido a los fanáticos. No solo por la cantidad de seguidores que tienen ambas celebridades, sino que por lo bullado que fue que ambos tomaran caminos distintos.



Por ello, la prensa rosa no deja de mirar con atención cada paso que dan la modelo y el cantante en sus redes sociales, ya que todo parece indicar que este romance tendrá una segunda oportunidad. Esto porque en el Instagram Hadid han habido un par de publicaciones en su historias en las que da algunas pistas sobre su reconciliación con el ex One Direction.

A post shared by Zayn Malik (@zayn) on Jun 11, 2018 at 5:38pm PDT

Estas son las dos imágenes en la red social que han hecho que todos especulen con que Malik y Hadid están de nuevo juntos. Además, el medio US Weekly aseguró que un cercano dijo: "En este momento, está de vuelta, pero podría estar apagado nuevamente en una hora".