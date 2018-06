“Reconozco que fui imprudente”: Doctor Soto hizo mea culpa sobre su controvertida salida de la televisión

A fines de agosto del año pasado, el doctor Ricardo Soto salió abruptamente del matinal "Bienvenidos" tras haber sido cuestionado en variadas ocasiones, como cuando dijo que los niños que sufrían de cáncer padecían la enfermedad por ser espejo del odio reprimido o cuando aseguró que las personas porfiadas eran propensas a padecer Parkinson.

Pero la gota que revalsó el vaso y que provocó que el doctor Soto fuera sacado de pantalla del matinal de Canal 13, fue que recomendara un derivado del cloro – el MMS o Solución Mineral Maestra- para "desintoxicar" el cuerpo, lo que fue desmentido por el Instituto de Salud Pública en un comunicado.

A 9 meses de su salida, el controvertido médico fue entrevistado por Eduardo Fuentes durante el último capítulo de “Mentiras Verdaderas”, en donde hablaron a cerca de su polémica salida del matinal “Bienvenidos”.

En la instancia, Soto recordó el tiempo en que hablaba sobre la denominada "medicina consciente" en televisión abierta, práctica que lo llevó a acumular más de 120 denuncias ante el Consejo Nacional de TV.

“Yo (hablé) ingenuamente sabiendo que era un tema polémico y del que, por cierto, no estudié lo suficiente y de eso soy muy responsable (…) La normativa chilena vigente lo tiene prohibido. No es medicamento, es un producto. Yo me lanzo a hablar del tema sin tener experiencia alguna, jamás se lo he indicado a nadie (…) En buen chileno, yo me metí en la pata de los caballos”, afirmó el profesional, quien además acusó haberse sentido "desamparado", cuando notó que había caído en un grave error estando al aire.

"Lo más doloroso fue haber percibido esa sensación de abandono, algo que hoy me doy cuenta que nace del ego, de una mente carente (…) Fue durísimo ver afectada a mi familia, la verdad es que no quiero volver sentir eso”.

Pero claro, aseguró que no quiso echarse a morir, por lo que decidió hacerse cargo: “Hay un editor, un periodista a cargo que asumen parte de esa responsabilidad, por cierto. El tema es que cualquiera de las dos partes se pudo haber dado cuenta en el momento oportuno y haber frenado el tema. No lo hicimos. Caímos. Y más allá de buscar las razones, la responsabilidad hoy es mía de haber caído en esa ingenuidad, pero bueno, el dolor sirve para aprender muchísimo”, sentenció.

Soto es médico cirujano titulado en la Universidad de Chile, pero en el último año de su carrera decidió cambiar la mirada que tenía de la medicina y, según declara en el sitio web de Medicina Consciente, “me hice cargo de mis decisiones y avancé en el camino de la conciencia”. Es por ello que inició estudios en "Kun-Li" o "Arte de vivir", lo que dio paso a aprender técnicas como el "Tai-Kuang" o "Regresión consciente".

Puedes ver parte del video de su entrevista en el siguiente link: