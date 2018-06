Ex chica 'Mekano' vive su peor momento luego de perder a su bebé y su trabajo

No cabe duda de que el programa juvenil 'Mekano' quedó en la memoria de todo Chile y, junto con él, los recuerdos de muchos de sus participantes.

Una de ellas es la bailarina Romina Saez (37), quien actualmente enfrenta uno de sus peores momentos, ya que perdió al bebé que estaba esperando y también su trabajo.

Así lo reveló la actual abogada a 'Página 7', donde comentó que la pérdida ocurrió cuando tenía dos meses de embarazo. "Solo puedo decir que no hay embrión, para mí al no haber embrión no hay embarazo", dijo.

Además comentó que fue un proceso bastante difícil, especialmente con los exámenes que prefirió tomarse en privado. "(Fue) para que la gente no se diera cuenta (…) porque la panza se nota, y a veces la gente en la calle de cariño pregunta ‘¿cuánto le falta para dar a luz?’, y uno no sabe qué responder, qué decir", dijo.

"Así de fuerte es mi situación y de muchas otras mujeres que el resto no se entera", expresó.

Respecto de su trabajo, la abogada comentó que "me sirvió para darme cuenta de -típico- quiénes son los verdaderos amigos, porque hay gente que quiere sacar cosas de ti".

Es que, según explicó, "cuando uno no puede hacer trámites judiciales y una no le sirve como abogada, o como médium, o lo que ellos necesiten, ellos tampoco te ayudan a ti".

"Me ha servido para darme cuenta que, por ejemplo, mi empleador, que yo pensé que era mi amiga, no lo era, me echaron; que las que yo pensé que eran mis amigas, no lo eran", agregó.

Pero pese a su compleja situación laboral, la ex chica 'Mekano' ha estado aprovechando la popularidad que tiene en redes sociales para realizar negocios.

De esta manera, se la ha visto promocionando productos a través de Instagram, donde además anunció que viajará a Estados Unidos para conseguir más mercadería.