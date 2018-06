No todo miran a Rusia: CHV celebra con el basquetbol y "La mañana" hunde a TVN

Mientras Canal 13, Mega y TVN se disputan la torta mundialera transmitiendo 32 de los 64 partidos de Rusia 2018, que empezó ayer con una ceremonia a cargo de Robbie Williams y el primer partido del certamen en el que venció la selección local al representante de Arabia Saudita a cargo de Juan Antonio Pizzi, CHV espera tranquilo su turno de cara a lo que será la transmisión de los partidos de la selección chilena en su camino para lograr un cupo para el Mundial de Qatar 2022.

Pero no tan tranquilo, ya que, casi aprovechando este luto que viven los futboleros por no ver a Chile en Rusia, ha logrado encauzar la frustrada efervescencia en dos apuesta que han servido de preámbulo de lo que será su futura formación de su área deportiva y programación (a la espera de que la Fiscalía Nacional Económica de la luz verde a la concentración entre CDF y Turner).

La más reciente fue la emisión de los partidos de la selección chilena de básquetbol sub 18 en el Premundial. Fueron tres partidos transmitidos en señal abierta y uno por internet, los que sorprendieron a CHV con sus números.

En especial, el rating del domingo 10 de junio, día en el marcaron 6,1 puntos ubicándose segundo en su horario y logrando un peak de 7,9, según datos entregados por el canal. El lunes 11 de este mes, Chile jugó a las 18:00 horas contra Canadá y el rating fue 6,2 puntos y peak de 8,7.

Pese a que el partido contra Argentina, programado para las 20:15 horas, no fue emitido porque iba a chocar con al emisión del noticiero, ayer volvieron a transmitir el juego contra Puerto Rico, con un rating on line de 3,5 puntos. Aunque, lamentablemente, el combinado nacional no logró el objetivo de llegar a la Copa Mundial de Baloncesto de la Fiba-China 2019, los números fueron una grata sorpresa para CHV (exceptuando el partido final).

Distinta fue la suerte de la selección chilena de futbol femenina en la Copa América que transmitió la señal del grupo Turner en abril. La “Roja” sacó pasajes para el Mundial a realizarse en Francia, y los buenos números que dejó su emisión (20,1 puntos de rating promedio) fue destacado por Guillermo Muñoz, editor general de contenidos del canal, como “un extraordinario pie” de cara a los desafíos deportivos que se vienen para CHV.

En ese tiempo, Muñoz no escondía las ganas de seguir a la selección femenina en su camino al desafío mundial en Europa, algo que desde fines de mayo es una realidad.

Javier Goldschmied, director de programación y producción de Chilevisión, afirma que “tenemos un compromiso en las nuevas generaciones de deportistas que están comenzando a surgir. Eso se ha visto con la ‘Roja’ femenina y con el básquetbol durante esta semana. Sin embargo, también tendremos a la selección chilena en la clasificatoria del Mundial de Qatar. En definitiva, en Chilevisión estamos abordando el presente y el futuro del deporte nacional”.

Mientras se mantiene expectante a que el Mundial termine y alejado de la disputa por audiencia que viven Mega, TVN y Canal 13, ayer al menos, vio cómo esta lucha no afectó mayormente su audiencia. Su matinal “La Mañana” marcó más de 6 puntos de rating durante la transmisión de la inauguración y el partido entre Rusia y Arabia Saudita, dejando como gran perdedor de la jornada al canal público, que registró poco menos de 5 puntos de rating.