No conocían a los personajes de "Los Simpson": Famosos provocan indignación en Twitter por mala participación en "Pasapalabra"

La noche de este domingo se vivió un nuevo capítulo de "Pasapalabra", exitoso programa de Chilevisión que pone a prueba a distintos concursantes, entre ellos famosos. Esta vez, uno de los equipos los componía Fernanda Urrejola, Marcela Vacarezza Y Pablo Mackenna, quienes al momento de enfrentarse a uno de los juegos más populares, no dieron con muchas correctas.

Al equipo anterior le había tocado unir palabras relacionadas con reality's, y a ellos, con personajes principales de Los Simpson, serie que para muchos es casi parte de la cultura general de los chilenos. Ahí, los participantes no supieron preguntas como : quién es el jefe de Homero, quién es el payaso de la serie, o quién está enamorado de Lisa.

Las redes sociales estallaron y aquí te dejamos algunos de los comentarios:

Me indigna saber que exista gente que diga que no veía Los Simpsons, osea que pe2,mija! #PasapalabraCHV pic.twitter.com/mhD24XT5dt

Puta yo me sé todos los personajes de los simpson y la marcela se insulta a si misma diciendo "george" como jefe de homero ajjajajajaj cuando me servirá a mi tal sabiduria 🤔 #PasapalabraCHV

Si no has visto a "Los Simpson" pues no sabes de lo que te has perdido en tu vida weon#PasapalabraCHV

— Sr. y Sra. Henríquez (@_JuanAngeles) June 18, 2018