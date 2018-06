"¿Qué se hizo Antonella Ríos en la cara?": El público y las redes sociales critican el rostro de la actriz

Agradecer a todos hoy… A todos los que hicieron posible participar en este capítulo de los 15 años de vértigo … Un programa con un equipo muy fusionado y que anda como avión … todos muy amorosos ! Para este look de cumpleaños estuve con 💯🙌🏻🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Mua @jamesruiz.mua Pelo @jeanbohus A el equipo de vestuario #paulamoreno A @alvaromreyes por su humor; a @kikasilvas 🤗 @bruno_zaretti 🤘🏻@catitaguerra ⭐️🥇#fernandokliche

A post shared by Antonella Rios (@antonellarios) on Jun 22, 2018 at 12:43am PDT