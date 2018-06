Herval Abreu y el abuso sexual: tres nuevas denuncias contra el "Zar" de las teleseries chilenas

Aunque las denuncias contra Herval Abreu parecían haber cesado, el caso está lejos de caer en el olvido.

Tres nuevas denuncias se suman contra el "Zar" de las teleseries chilenas luego de que la revista "Sábado" de El Mercurio publicara un nuevo reportaje donde dos actrices y una modelo contaran sus traumáticas experiencias con el magnate televisivo.

Se trataría de Carolina Contreras, Simoné González y Luna Aballay, quienes contaron sus experiencias con Abreu y auqneu todo sucedió en diferentes periodos de tiempo, el modus operandi es el mismo.

La primera, relató cómo en 1998 después de una reunión con el director -que en aquella época estaba buscando el casting para la teleserie "A todo dar" de Mega- la llevó a cenar y luego a un motel donde la habría violado.

"Él estacionó el auto y yo no podía creer lo que estaba sucediendo. No sabía cómo manejarlo, me sentí presionada", explica Contreras, que luego cuenta que Abreu la desvistió sin preguntarle nada. "El cuerpo y la mente se dividen, algo en mí se paralizó. Yo estaba en otro estado (…) No hubo consentimiento. no tuve placer. No sentí nada, sólo miedo", relata la actriz que en aquella época tenñia 20 años, mientras Abreu 34.

El caso de Simoné sucedió durante una reunión en el departamento del director. Ella había participado a los 10 años de la teleserie "Tentación" en 2004. En 2013 se contactó con Areu para ser parte de la nueva producción de Canal 13.

"Él se entusiasmó con mi estilo (tatuajes). Me dijo que necesitaba una actriz con mis características para "soltera otra vez 2", cuenta la actriz, que luego relata que durante un improvisado casting, Abreu le habría robado un piquito luego de insistirle en que lo besara. De ahí, González no volvió a participar de otra teleserie.

En 2016, Luna Aballay fue a una reunión a las oficinas de la señal del grupo Luksic con el "Zar". Con 24 años, Aballay estudiaba agronomía y se dedicaba al modelaje. Sin muchas esperanzas de ser parte de una teleserie -explica que no es actriz- Abreu la citó en su departamento en Las Condes una tarde después de las 20:00 horas. Allí se llevó a cabo otro supuesto casting en el que el magnate la hizo acostarse junto a él y empezó a acariciarla.

Actualmente, la Fiscalía Metropolitana Oriente investiga las acusaciones en contra del productor.