Nuevo disco de Ases Falsos tiene una dedicatoria para Jhendelyn Nuñez

Si algo ha caracterizado al quinteto nacional Ases Falsos es la crudeza de sus letras. Obras de la pluma de su líder y vocalista, Cristóbal Briceño, las canciones de los ex Fother Muckers se han encargado de retratar de una forma caricaturesca a la actualidad nacional.

Desde temas relacionados a la lucha estudiantil, la religión o hasta el fútbol, Ases Falsos siempre encuentra una forma de llamar la atención del público. Y esta vez parece no ser la excepción.

Se trata de "Mala Fama", su nuevo disco, publicado el pasado 22 de junio con el que los santiaguinos presentan 13 nuevas canciones que se alejan cada vez más de la veta rockera de entrega anteriores y los acerca más al pop.

Una de las pistas que más ha llamado atención es la titulada "Jhendelyn", tema que en una reciente entrevista el vocalista del conjunto confirmó que iba dedicado a la modelo y ex reina del Festival de Viña, Jhendelyn Nuñez.

"La letra está construida, obviamente, alrededor de Jhendelyn Núñez. Está dedicada a ese tipo de mujeres, de las cuales soy un admirador. Uno siempre termina fantaseando: 'yo podría hacer feliz a esa mujer, ella no sabe, pero yo podría hacerla feliz”. Ellas transmiten mucha tristeza, la presión de mantener su apariencia física, que sea “comercialmente viable'. No sé, me parece un tipo de mujer muy interesante. Era justo hacer una canción sobre ellas", dijo Briceño en una entrevista con el sitio LaRata.cl, donde describía también las otras canciones del álbum.

En un formato de balada, la canción expresa esta fantasía de conocer al a modelo y, de alguna manera, deshacerse de los elementos superficiales que la rodean.

Ases Falsos presentará "Mala fama" este domingo 24 de junio en el Teatro Regional del Bio Bio de Concepción.