El día después de Sujey Jara, la ganadora de "Pasapalabra"

Decir que “Pasapalabra” es el programa revelación de este 2018 es, a esta altura, una obviedad. El programa conducido por Julián Elfenbein no sólo ha conquistado a la audiencia con su propuesta familiar, también se ha convertido en la punta de lanza del retorno de este tipo de formatos a la televisión nacional.

Pero hay un elemento que ha hecho que este espacio de CHV destaque, más allá de su juego con las palabras. Las historias personales de sus concursantes han tomado protagonismo a lo largo de su corta historia en pantalla. Si antes fue el caso de Ledy Ossandón, la profesora que fue un fenómeno en redes sociales luego de participar en 13 episodios de “Pasapalabra”, sin poder completar “el rosco” y llevarse el millonario premio, esta vez fue el caso de Sujey Jara.

Con 19 años, esta estudiante se convirtió en la concursante más joven en lo que va de programa y su historia emocionó a los televidentes. Tras la muerte de su madre, producto de un derrame cerebral, Jara fue criada desde los dos años por su padre, quien trabaja como comerciante ambulante afuera de un supermercado en Colina.

Luego, cuando estaba en el colegio, supo que se convertiría en madre, labor que tuvo que encarar sola, luego de que su pareja se fuera a vivir a otra ciudad y no saber nunca más de él. Tras dar la PSU, a tan sólo tres semanas de dar a luz, logró ser puntaje nacional y pudo ingresar a la universidad, gracias a la gratuidad, para estudiar sicología, convirtiéndose en uno de los casos que la ex Presidenta Michelle Bachelet celebró por Twitter en marzo del año pasado.

Fue la misma ex Mandataria la que, luego de enterarse de su triunfo en “Pasapalabra”, la felicitó por su desempeño. “¡Desde Vietnam, un gran abrazo para Sujey Jara, flamante ganadora de #PasapalabraCHV! Su esfuerzo y su ñeque son un ejemplo de los miles de chiquilles que hoy estudian con #gratuidad en Chile”, escribió en su Twitter. “Me sorprendió. Primero, por ser ella”, cuenta a Publimetro. La joven destacó que este hecho la hace pensar que la visita que recibió de Bachelet no fue “algo como falso”, ya que “sino, no lo hubiera recordado”.

Jara sigue alegre por el cariño que ha despertado en el público y confiesa que desde que empezó a revisar las redes sociales la noche del domingo, “había puras publicaciones mías”. “Todavía no lo puedo creer. Tengo mil mensajes y solicitudes de amistad. Casi siempre en redes sociales son malos comentarios”, afirma.

Además, la estudiante se muestra contenta porque los saludos, aparte de ser felicitaciones por su victoria en el programa, todos destacan su esfuerzo por salir adelante. “Es gratificante. Es una forma de visibilizar que uno puede cumplir sus cosas siendo joven, mamá soltera y de una familia humilde,. Es bonito entregar ese mensaje”, expone.

También tuvo palabras para Ledy Ossandón, quien pese a manifestar por Twitter, su preferencia porque Sujey Jara se llevará el premio de “Pasapalabra”, afirmó que “el rosco”, ha bajado su dificultad en los últimos programas. “Yo creo que, simplemente, fue suerte. Igual había palabras que eran complicadas pero no tanto como en otros ‘roscos’. Por ejemplo, en los juegos, no tuve mucho apoyo… Tampoco Ítalo. Y creo que sacamos, en comparación con otros programas, pocos segundos. Quizás no había tantas difíciles, pero sí habían rebuscadas. La última que me faltaba era súper rebuscada, pero súper fácil”, dice.

Sobre qué va a hacer con el premio ($37 millones), Jara es clara: “Lo principal es estabilizar el negocio de mi papá. En el mismo lugar, porque Colina es tan pequeño, que ahí está la venta. Dar el pie para una casa. Y que mi papá renueve el auto”.