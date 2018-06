Alfredo Alonso acusa falta de tolerancia y pide libertad de expresión tras salida de Macarena Tondreau del matinal de TVN

Mi amor @macatondreauc te admiro, te adoro y te respeto por ser una persona valiente y que dice lo que piensa… por ser honesta, trabajadora y de una sóla línea. Te felicito por no ser doble standard y por siempre dar la cara. Los que predican tolerancia y libertad de expresión son generalmente los más intolerantes y censuradores. Los que se ponen la capa de superhéroes son muchas veces los más cobardes. Pero la vida da muchas vueltas…. muchas vueltas. Me da una pena inmensa ver que después de más 9 años en el matinal te vayas sin ni siquiera poder despedirte al aire. Si no hay puntos de vista no hay debate y si no hay debate no hay democracia. Sigue siendo siempre como eres y no cambies nunca!! Te amo #sialdebate #noalacensura #libertaddeexpresion

