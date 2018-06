Macarena Tondreau sale del matinal de TVN tras sus polémicos dichos y sin poder despedirse al aire

En las últimas horas se ha confirmado que Macarena Tondreau no seguirá en sus labores como panelista del matinal "Muy Buenos Días a Todos". Así ha sido confirmado desde TVN, donde señalaron que decidieron no renovarle el contrato, el cual llegaba hasta fines de junio con la señal pública. Y es que decidieron sacarla de pantalla antes de que terminara el mes, por eso no apareció lunes ni martes en el matinal y ni siquiera pudo despedirse en pantalla.

En el programa "Podría Ser Peor" de radio Radio BioBio, conducido por Julio César Rodríguez, este manifestó que se contactó a través de WhatsApp con Tondreau y le dijo estar "tranquila, porque siempre trabajó con mucho profesionalismo, y trató de ser lo más transparente posible frente a cada uno de los temas que planteamos”.

La no renovación del contrato se debería, en parte, a las polémicas declaraciones que la panelista realizó en el programa conducido por Ignacio Gutierrez, María Luisa Godoy y Cristián Sánchez, lasque no habrían caído bien en la plana más alta de la estación.

“Yo apoyo los derechos humanos, apoyo el derecho de los animales, pero no el de las bestias. Para mí estas personas son bestias, y los golpearon otras bestias”, dijo la semana pasada Tondreau, generando a la fecha más de 40 denuncias en el CNTV.

De hecho, recordemos que Jaime de Aguirre pidió disculpas a través de una carta a El Mercurio por una nota del noticiero central de 24 Horas que cuestionaba si "¿deben los reos tener derechos básicos?".