Macarena Tondreau tras su salida del matinal de TVN: "No me arrepiento de mis dichos"

Sorpresiva fue la salida de Macarena Tondreau del matinal "Muy Buenos Días" de TVN. Impacto no sólo causado en el público, que no la vio en pantalla lunes ni martes, sino que también para ella, quien asegura no entender mucho lo que está pasando.

Resulta que la tarde de este martes se le comunicó que no seguiría en sus funciones de panelista, por lo que su contrato, que terminaba a fines de junio, no sería renovado. De todas maneras, salió antes de pantalla, quizás, por sus polémicas palabras de la semana pasada, donde avaló la tortura de la que fueron parte víctima los reos responsables por el crimen de Margarita Ancacoy.

Publimetro Chile Macarena Tondreau sale del matinal de TVN tras sus polémicos dichos y sin poder despedirse al aire Al parecer los dichos respecto a la tortura de los imputados le jugaron en contra

"Quería entender qué pasaba, por qué no me habían dejado ir al matinal. Hablé con el productor general Pablo Manríquez y me dice que quería un cambio de panel, que quiere otras cosas", dijo Tondreau en entrevista a LUN, agregando que espera que "no sea por lo del viernes, yo pregunté y me dijeron que no, pero fue todo muy raro".

Al mismo tiempo, la ex panelista del matinal del canal público manifestó que "no me arrepiento de mis dichos, aunque haya significado mi salida del matinal. Si trabajar en un lugar es no poder opinar, estamos fritos".

"De verdad creo que aún no estoy entendiendo nada", sentenció Macarena Tondreau.

De todas maneras, como no pudo despedirse en pantalla, lo hizo a través de Instagram, agradeciendo el cariño del equipo.