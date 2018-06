"Él a mi me violó”: El impactante testimonio de Carola Paz sobre la serie de abusos de Herval Abreu

La noche de este martes y madrugada de miércoles, el programa “No Culpes a la Noche” de TVN sorprendió al tener como invitada a una de las denunciantes en el caso de Herval Abreu, Fedra Vergara, al actor Andrés Gómez y la especialista en abusos sexuales Claudia Fischer. Minutos de empezado el espacio conducido por Katherine Salosny, se sumó a la conversación Carola Paz, quien decidió dar su testimonio a través del teléfono respecto a la serie de abusos y la violación de las que fue víctima por parte del director de "Soltera otra vez".

Conla voz un poco quebrada y evidentemente afectada, la arquitecta partió diciendoq ue esperaba que su testimonio ayude a mujeres que se enfrentan a estos casos en sus casas, trabajos, universidades o en cualquier lado. Por eso, decidió ser clara y tajante en su relato.

“Él no se acostó con una jovencita en la cama y apagó la luz. Él a mi me violó”, dijo, agregando que a "Rosabella" no llegó por él, ya que "hice un casting en un plató lleno de gente. Cuando me llamaron, pensé que era un papel pequeño, pero me dijeron que era un protagónico con tres condiciones y una de ellas era aparecer en ropa interior, a la cual me negué”.

Así, fue relatando que comenzaron los castigos en el set y el acoso. Sin embargo, una fotografía le hizo darse cuenta de lo mal que estaba. “Nunca vi una cara tan triste, angustiada y deprimida como yo me vi en esa foto. Ahí tomé conciencia de que no podía seguir permitiendo que esto pasara y que no tenia sentido mantener el contrato a ese costo”.

Acá el video de su declaración: