Leo Méndez Jr. confesó haber sido abusado a los nueve años

Anoche se emitió el último capítulo de la temporada de Vértigo, donde Leo Méndez Jr., Renato Munster, Carmen Gloria Arroyo, Maly Jorquiera y Óscar Álvarez se la jugaron por la revancha.

Una de las confesiones que más impacto generó fue la de Leo Méndez Jr., quien hizo público uno de los episodios más traumáticos de su infancia.

"A los 9 años yo sufrí abuso sexual. Esa persona ya no existe hoy; él quedó en coma pero no despertó, y no voy a decir quién lo puso en coma, pero esa persona no supo lo que él me hizo a mí", relató.

El hijo de DJ Méndez además agregó que este capítulo lo marcó enormemente: "Me puso en una situación súper fea, depresión, hasta hoy he estado reviviendo eso. Por eso yo fumo mucho cigarro, encuentro mi escapatoria con el cigarro, con encerrarme y no dormir".

"No pienso entrar en detalle, pero para mí es hoy algo personal. Me demoré mucho en contarle a mi familia, el año pasado lo conté. La única que sabe más es mi hermana Stefi, con ella lo hablo todo", concluyó.

Acá te dejamos el video del momento en "Vértigo":