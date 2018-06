"Qué Asco tu Vida": El mundo del espectáculo reacciona a las denuncias contra Nicolás López por abuso sexual y acoso laboral

Ha sido un sábado distinto. Al igual que hace un par de meses, cuando se revelaron las acusaciones contra el director Herval Abreu, esta mañana los portales de noticias se despertaron con la información de que ocho mujeres acusan a otro realizador nacional de abuso sexual y acoso laboral.

Revista Sábado publicó un extenso reportaje dando cuenta de los fuertes relatos de actrices y otras mujeres que trabajan tras las pantallas. Las personas han reaccionado a través de redes sociales con malestar contra López y ahí han tomado la palabra reconocidos personajes de la televisión y el espectáculo nacional.

Una de las primeras en hablar fue Andrea Velasco, actriz que trabajó con el director y que fue víctima de su abuso de poder.

De ahí en más se han sumado al apoyo personas como Jani Dueñas, Natalia Valdevenito, Noicolás Copano y Mauricio Jurguensen, este último, panelista de "Bienvenidos", fue enfático en declarar su "ASCO".

Mi apoyo incondicional a las valientes mujeres que denuncian y dan su testimonio no es fácil….pero acá están dando la cara…para que NO vuelva a pasar…. gracias por no tener miedo 🙏🏻

— Elvira cristi (@Elviracristi) June 30, 2018