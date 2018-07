Leonor Varela respaldó las acusaciones contra Nicolás López: "No me sorprende"

La mañana de este sábado trajo consigo una impactante denuncia; ocho mujeres acusaron al realizador nacional, Nicolás López, de abuso sexual y acoso laboral.

Esta información fue expuesta por la Revista Sábado, en donde fue publicado un extenso reportaje que da cuenta de los fuertes relatos de actrices y otras mujeres que trabajan tras la pantalla.

Entre las decenas de reacciones que surgieron a través de redes sociales, destaca la de Leonor Varela, pues la destacada actriz fue tajante al afirmar que “por haber trabajado contigo no me sorprende lo q se dice aquí”.

Además, la protagonista de "Cleopatra" aprovechó para enviarle un mensaje a las víctimas: “Todo mi apoyo para las valientes actrices que hablan”.

El tuit concluye con la potente afirmación de que “aunque a mi nunca me tocaste (contrariamente a lo q le decías a mucha gente) es hora de hacerte cargo de una actitud nefasta".

Por su parte, esta mañana Nicolás López se defendió en sus redes sociales al asegurar que "si a veces he sido desubicado, pido perdón. Pero no soy un acosador ni un abusador".

Que heavy lo tuyo Nicolas Lopez 👎🏽 Por haber trabajado contigo no me sorprende lo q se dice aqui. Todo mi apoyo para las valientes actrices que hablan.

Aunque a mi nunca me tocaste (contrariamente a lo q le decías a mucha gente) es hora de hacerte cargo de una actitud nefasta. pic.twitter.com/t2mqXHGfRo

— Leonor Varela (@Leonorvarela) June 30, 2018