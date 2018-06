Nicolás López es denunciando por Josefina Montané, Lucy Cominetti y otras seis mujeres por acosos laborales y abusos sexuales

El pasado 28 de abril, revista Sábado sorprendió a todo un país al revelar que el director Herval Abreu era acusado por casi una decena de mujeres de abuso sexual y violación. A casi dos meses de aquella publicación, este 30 de junio ha salido a la luz nuevas denuncias contra otro destacado director de nuestros país y el responsable de títulos como "Qué pena tu vida" y "Promedio Rojo": Nicolás López.

Son ocho mujeres las que acusan a López de acosos laborales y abusos sexuales, entre las que se encuentran las actrices Josefina Montané, Andrea Velasco y Lucy Cominetti. Es precisamente con esta última que empieza el relato de la revista. Cominetti conoció al señalado director en 2008, cuando participó del casting de una serie que jamás vio la luz, "Café con piernas" se llamaba. Ahí, la actriz relata que se junto a comer con él y "empecé a notar que él estaba interesado amorosamente en mí, no quería ser mi amigo. Y eso no iba a ocurrir de mi parte (…) se lo tomó súper mal. Me dijo que no se iba a hacer cargo de huevonas con Asperger com

El desagradable momento no fue el único, ya que tiempo después la actriz formaría parte del elenco de la película “Que pena tu vida” y viviría otros episodio de acoso., esta vez, en el Festival de Cine de Valdivia 2009. “Estábamos en una fiesta y él me trataba de dar besos. No sólo eso: me arrinconaba, yo le decía que no y así. Él me decía: ‘Ahora estamos así, pero tú y yo vamos a tirar’. Después me quiso ir a dejar en un auto (…) y arriba del auto se me lanzó encima, de nuevo diciéndome que por qué no le daba un beso, si era solo un beso. El siguiente paso era mandarlo a la cresta y no podía, porque me estaba dando pega. Era mi jefe”.

Las declaraciones Cominetti son respaldadas por su colega Andrea Velasco, quien asegura fue testigo del acoso de López a su compañera de elenco. Sin embargo, eso no fue todo, ya que cuando la actriz quiso saber si sería parte de "Que pena tu boda", "+el me respondió, ‘vente a mi casa, tiramos y vemos qué pasa’ (…) Yo le respondí que no iba a ir a su casa, no iba a tirar con él y que no teníamos nada más que hablar”.

A la reconocida Josefina Montané le pasó algo parecido. La joven relata que también fue a cenar un día con él luego de conocerlo en 2014 para un proyecto. “Me dijo, literalmente, si me podía agarrar la teta y por qué me importaba si igual íbamos a terminar tirando. Después de eso, nunca más volví a trabajar con él”.

Otra destacada actriz y a quien hemos visto en “Soltera otra vez 3”, María Jesús Vidaurre, también relata lo sucedido en un casting de López cuando ella tenía 17 años. Primero, este casting era en su departamento, de noche y donde el director la instó a beber. “Tienes que ser más zorra, más puta, si no, no vas a conseguir nada”, le dijo en la ocasión.

Pero el relato continúa. “Empezó a decir que no debería usar sostenes, que las actrices de Hollywood no usan (…) Me tocó la pechuga con el dedo índice” para luego arrinconarla contra una pared “y me empezó a dar besos en la boca, en el cuello, en la cara. Le dije calmadamente y en repetidas ocasiones: ‘Nicolás para’. Después me agarró de la cintura muy fuerte y me apretó hacía él, tenía su aparato genital erecto contra mí. Yo creo que si no hubiera estado mi pololo abajo, alguien esperándome, me violaba. Lo digo en serio”.