Leonor Varela, la actriz con quien Nicolás López presumía haber estado

El extenso reportaje de revista Sábado tenía varios detalles que siguen dando que hablar. Uno de ellos es el que guarda relación con la actitud de Nicolás López, quien, según la publicación y los testimonios, "se ufanaba de estar con celebridades, incluso de Hollywood".

En la nota dicen que se comunicaron con la que más mencionaban, una mujer que lleva años radicada en Estados Unidos y que negó completamente que haya tenido algo con López, agregando que no era precisamente porque él no lo hubiese intentado.

Se trata de Leonor Varela, quien tan sólo ayer había salido a criticar al cineasta y daba algunas luces de su comportamiento. "Por haber trabajado contigo no me sorprende lo que se dice aquí. Todo mi apoyo para las valientes actrices que hablan. Aunque a mi nunca me tocaste (contrariamente a lo que le decías a mucha gente) es hora de hacerte cargo de una actitud nefasta", dijo entonces.

Este domingo, fue precisamente Varela quien confesó que aquella actriz hollywoodense con la que López se vanagloriaba de estar era ella.

"Esta actriz fui yo", dijo, ante la consulta de algunas personas en Twitter.

