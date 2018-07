Scarleth Cárdenas enfrenta denuncia por maltrato laboral

La Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel) está en un momento de decisiones importantes luego que se presentara una denuncia interna en contra de la periodista Scarleth Cárdenas. Según consigna El Dínamo, la acción contra la panelista de TV se debe a “malos tratos que mantiene con una persona del equipo que trabaja para Portavoz Noticias”.

La conducta de Cárdenas sería repetitiva, ya que habría una constante rotación de trabajadores al interior, y personas que han pasado por la empresa aseguran haber sufrido humillaciones en el trato por parte de la comunicadora.

En paralelo a la investigación de Arcatel, que luego pasará a la Inspección del Trabajo, se desarrolla otra por parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

“Estos procesos internos tienen el carácter de confidencialidad por respecto a, por un lado el resguardo de cualquier trabajador que denuncia, y por otro lado de un denunciado que merece presunción de inocencia”, dijo al mencionado medio el gerente general de Arcatel, Rodrigo Moreno, agregando que, "en ese sentido, lo que se está haciendo es una investigación interna como lo regula nuestro reglamento. Por un lado, como decía, se resguardan los derechos laborales de las personas, en este caso una persona que denuncia, y también se debe velar por la presunción de inocencia y la debida defensa que pueda tener una persona denunciada“, agregó.

Scarleth Cárdenas, por su parte, declaró a El Dínamo que la persona que la denuncia la conoció cuando hacía su práctica en TVN, la llevó a trabajar con ella, al poco tiempo la ascendió al cargo de editora y "a las pocas semanas en el cargo, ya había cometido serios errores. Y sin embargo, asumí la responsabilidad en todas las ocasiones ante el directorio“.

"En todos mis trabajos siempre he actuado desde el respeto“, agregó, asegurando que escribió una carta al directorio de Arcatel para pedir que se investigue a fondo y todos los trabajadores de Arcatel y compañeros de oficina fuesen consultados. "Tengo la certeza absoluta del respeto con el que siempre he actuado. Y eso me da la tranquilidad de pedir tal investigación”, dice.

“Estoy a la espera de esa investigación y sólo esperaría que cuando se escuche a todos los miembros de la oficina y esto quede claro, exista la grandeza para pedir disculpas por el daño causado. A todos nos asisten derechos y deberes. Y nadie tiene derecho a hacer daño. Mucho menos, gratuitamente”, sentencia Cárdenas.