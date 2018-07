Alison Mandel sobre Nicolás López: "Le pregunté varias veces si estaba involucrado en algo y él lo negó"

"No negaré una amistad de años pero tampoco puedo guardar silencio". Así finaliza el mensaje que Alison Mandel subió a su cuenta de Instagram para referirse a las denuncias de acoso y abuso sexual en contra de Nicolás López.

La actriz era una de las cercas al director nacional, por lo que salió dar su visión de lo que este fin de semana se dio a conocer en un artículo de la revista "Sábado". "Estoy fuertemente impactada con todo lo que sucede, con Nicolás hemos cultivado una larga amistad y obviamente me duele y desilusiona enterarme de los hechos", confesó la actriz.

Publimetro Chile Francisco Ortega sobre Nicolás López: "No voy a negar una relación de amistad de años, pero tampoco ser participe de un silencio cómplice" El escritor nacional, uno de los únicos del círculo íntimo del director que se ha manifestado sobre las denuncias, realizó un hilo en Twitter para dejar clara su postura, asegurando que "se van a abrir más cloacas y será duro"

Mandel aseguró que "nunca ví a Nicolás acosando a las mujeres de esa manera, y nunca me relacioné con él desde el principio del bullying o de los malos tratos. De haber visto o de haberme enterado de estos crudos relatos obviamente habría actuado en consecuencia con esto, sin embrago una no parte de la base de que la gente con la que trabaja tenga actitudes reprochables y uno establece relaciones desde la confianza".

Nunca apoyaré algún tipo de abuso. A post shared by Alison Mandel (@alisonmandel) on Jul 2, 2018 at 12:20pm PDT

Según su nota en Instagram la esposa de Pedro Ruminot confiesa que después de leer la entrevista que López dio a La Tercera "le pregunté varias veces si había hecho algo o estaba involucrado en algo y él lo negó sistemáticamente. Días después insistí y lo volvió a negar". Por ello, asegura que "al leer el reportaje el golpe fue muy fuerte y duro". La comediante lamentó enterarse de esta forma de las denuncias y solidarizó con la denunciantes afirmando que "no pongo en duda los relatos de acoso".

Publimetro Chile De Moras se llena de críticas por asegurar que Nicolás López "es de talla subida de tono" y "que se puede mal entender" La animadora de "La mañana" de CHV habló de su relación con el director, con quien trabajo en la serie "Transantiaguinos"

Además, Mandel aclaró su relación con López y el supuesto proyecto de una cinta inspirada en el movimiento "Me too". "En cuanto al supuesto guión 'Me too' no existe, nunca hubo un presupuesto o un elenco solo una conversación informal sin saber que se usaría aquello a como escudo ante las acusaciones que se vendrían".