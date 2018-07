“Anda poco vestida, siempre se agradece”: Los mensajes de Nicolás López a Wilma González

En el programa “La Mañana” de Chilevisión fue que la modelo española Wilma González se confesó con el resto de los panelistas.

Como muchas personas del mundo del espectáculo que han salido a la luz después de las denuncias realizadas a director chileno Nicolás López en la Revista Sábado, la modelo dio a conocer conversaciones que alguna vez tuvo con el cuestionado cineasta.

“Yo tengo una conversación que a mi parecer era en broma”, comenzó su relato Wilma. Posteriormente sacó si su celular en pantalla durante el programa en vivo.

La modelo narra que López la “invitó al estreno de la película Fuerzas Especiales (…) y hasta ahí todo bien”. Sin embargo rápidamente el cineasta le pidió que se tomaran unos tragos y así poder ofrecerle realizar una película juntos. Por eso le ofreció que se reunieran “después a la fiesta en The Clinic y ahí aprovechamos de emborracharnos y conversar (…) quizás terminamos sacando una película”.

Afortunadamente González nunca concretó su reunión con López, después de mensajes que la incomodaron, como pedirle que fuera con poca ropa. “Anda poco vestida, siempre se agradece”, escribió.

A la conclusión a que González ha podido llegar es que la existencia de mensajes como estos tienen “mucho sentido”, conociendo las denuncias de sus compañeras.

“Ahora hago un mea culpa porque por muchos años las mujeres normalizamos este tipo de bromas. Claramente es un táctica porque me dice que grabemos juntos y si soy más chica me puedo entusiasmar. Hoy lo interpreto distinto. Volví a ver el Twitter y digo que quizás era en serio y no le tomé el peso”, concluyó.