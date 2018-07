Francisco Ortega sobre Nicolás López: "No voy a negar una relación de amistad de años, pero tampoco ser participe de un silencio cómplice"

Desde que las denuncias por acoso sexual sobre Nicolás López se hicieron públicas el fin de semana, la opinión pública, en especial, a través de redes sociales, ha condenando el silencio del círculo íntimo del director de cine. Una de las más criticadas es la actriz Paz Bascuñán, quien también se vio mencionada en el caso de denuncias contra Herval Abreu.

Pero hay una persona amiga de Nicolás López que el mismo día en el que se conocieron las acusaciones ha usado su cuenta de Twitter para manifestarse sobre esta situación. El escritor nacional Francisco Ortega ha sido cercano al director desde 1997 y ha sido vecino por años de él. "Estoy para dentro como todos, imagino. Lo conozco desde hsve años, somos vecinos. Y te digo lo que le escribí por guasap en la mañana, hazte cargo de lo que hiciste", fue una des sus primeras respuestas a través de Twitter a un usuario de la red social que cuestionaba el silenció de los amigos de López. "Es indefendible, le mendé un guasap corto: hazte cargo de lo que hiciste / el resto lo haré en privado. NL me ayudó y a mi madre en un periodo muy complicado. Eso le debo, la privacidad, por ahora", fue otro de sus mensajes.

Creo es necesario este hilo. No es secreto que desde 1997 soy cercano a #NicolasLopez. Desde la época de la Zona de Contacto y hasta sus película. Hemos sido vecinos por años, ahora vivo al lado de su productora, dos pisos abajo. — Francisco Ortega (@efeortega) July 2, 2018

Ya con un poco de distancia, Francisco Ortega decidió realizar un hilo para aclara su postura frente a las denuncias contra López y su posición. "Creo es necesario este hilo. No es secreto que desde 1997 soy cercano a #NicolasLopez. Desde la época de la Zona de Contacto y hasta sus película. Hemos sido vecinos por años, ahora vivo al lado de su productora, dos pisos abajo", escribió.

"Lo conozco y le tengo estima, a pesar de la decepción y la mierda que tengo hoy en la cabeza, por haber dejado pasar chistes como chistes. En fin. Cuando empezaron los rumores hace rato, le pedí que me dijera si había hecho algo…", continuó, para luego agregar: "Insistí muchas veces, quiero tu versión antes de la de la prensa y así hasta que salió de del Sábado. Tras el puñetazo que fue el reportaje lo primero que hice fue hablar con una de las víctimas para ver como estaba y pedirle perdón. Hablamos por chat. Luego llame a NL. No daré detalles de la conversación pero fue muy dura. Todo esto me da asco. No voy a negar una relación de amistad de años, pero tampoco ser participe de un silencio cómplice", aseguró.

Además, Ortega aseguró que "se van a abrir más cloacas y será duro. Por mi parte sólo pedir perdón por haber avalado chistes pensando que eran chistes. No creo en las palabras, si en los gestos, actos y los hechos. Y respecto a hechos y actos, estoy haciéndolos" y que "por razones demasiado personales jamás defenderé ningún tipo de abuso, no entiendo la amistad ni la sociedad en esos términos, por doloroso que sea para mi en estos instantes".

El escritor finalizó su hilo con la siguiente declaración: "Ahora, mi prioridad son las víctimas".