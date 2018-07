"Son la peor mierda de la tele": El enojo de "Pampita" tras preguntas por su salida de programa argentino

No ha sido una semana fácil para Carolina Pampita Ardohain. La mujer decidió renunciar a su trabajo para "no compartir pantalla" con María Eugenia Suárez y su ex pareja, Benjamín Vicuña. Y es que el espacio que conducía en la cadena Telefé de Aregentina quería realizar un "especial" dedicado a la "China" y el actor chileno, algo que Ardohain no aceptó.

De inmediato empezaron las especulaciones respecto a la modelo y en el programa "Los ángeles de la mañana (LAM)", la panelista Yanina Latorre dijo algo que terminaría con el enojo de Pampita. "La China hizo una nota con Marley y con Benjamín Vicuña y eso la tiene enloquecida… Hizo un escándalo en Telefé, diciendo: ‘¿Cómo va a estar la China en la misma pantalla en la que estoy yo?’”, dijo.

Eso, sumado a los rumores de su mala relación de pareja con Pico Mónaco, provocó la molestia de la trasandina quien, al llegar de Rusia el lunes por la mañana, se enfrentó fuertemente al mencionado programa.

"Ustedes son la peor mierda de la tele", les dijo.