"Nicolás López es un enfermo": Daniela Ginestar profundizará sus denuncias de abuso sexual en la Fiscalía

La actriz Daniela Ginestar confirmó que acudirá a la Fiscalía para ampliar sus denuncias sobre abuso sexual y sicológico que le causó el director Nicolás López, cuando él era el líder de un proyecto cinematográfico.

Sus declaraciones se produjeron en exclusiva al canal Chilevisión, la noche de este miércoles. "Yo accedí a acompañarlo a la productora y a su casa, porque él para mí era un Dios. Todo lo que me decía, procuraba grabarlo para aplicarlo en lo carrera, que apenas estaba comenzando", explicó la actriz, quien confirmó que Nicolás López le hizo tocaciones por la espalda, inclusive el denunciado tuvo un episodio de masturbación delante de la actriz.

"Yo a él lo quería, pero luego de que me alejé sufrí una depresión muy fuerte. Cuando comenzaron las denuncias por Harvey Weinstein, sentí que debía hablar y hacer las denuncias", confesó Ginestar, muy afectada por lo sucedido e incluso adelantó que "había cosas peores", que hizo para complacer a Nicolás López y que sólo contaría ante la Fiscalía.

Sobre el mensaje en la red Instagram de la también actriz Paz Bascuñán, Ginestar comentó que no tendría por que juzgarla, que no la conoce y quizás no vio las señales que dio el cuestionado director de cine. "Un joteo te invita, trata de robarte un beso, pero no te ataca ni te invade", sostuvo la actriz denunciante.

La entrevista fue llevada a cabo, con el tacto y la delicadeza de rigor, por la colega Macarena Pizarro, quien se vio afectada por el fuerte testimonio de Daniel Ginestar. "Nicolás López es un enfermo" sentenció la actriz.