"Que alguien piense en los niños": Beso entre participantes de "Rojo" dejó en shock a Marcela Aranda

Se hizo conocida por traer a nuestro país al denominado "Bus de la libertad", que se paseó por las calles de Santiago causando gran controversia. Hablamos de Marcela Aranda, quien había estado un poco "desaparecida" desde entonces y que hace un par de semanas volvió a la palestra pública tras indignarse con el programa "Rojo" de TVN.

Y es que el espacio de talentos del canal estatal, el bailarín Hernán Arcil y el cantante Andrei Hadler, que ya tienen una confesa relación, se besaron frente a las cámaras, dejando en shock a Aranda, quien a través de un video llamó a denunciar a "Rojo" ante el CNTV.

"Lo que pasa es que hay niños en formación y esto es la normalización de conductas que no son la normalidad. Lo que hace es dañar la mente, la espiritualidad, etc., de nuestros hijos", dijo en el clip subido a Facebook hace unas semanas, agregando que "debemos mostrar nuestro punto de vista. Somos ciudadanos chilenos. La separación Iglesia-Estado no dice que no podemos expresar una moral, una conducta. De hecho, todos lo hacen".

El video acumula casi 80 mil reproducciones y ha sido compartido más de mil veces.