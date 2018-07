Nuevos detalles en el escándalo de Scarleth Cárdenas: Sindicato de TVN pide perdón y entrega apoyo a denunciantes

Con el paso de los días, nuevas denuncias contra Scarleth Cárdenas han aparecido en redes sociales. Y es que no sólo investigaciones por malos tratos en Portavoz Noticias enfrenta la periodista, ya que a través de redes sociales se han sumado ex practicantes de TVN.

El usuario @Phillipbm, aseguró que por culpa de Cárdenas “mi sueño cagó”. “Recuerdo que me gritabas, varias veces con garabatos. Abandonabas la edición de Medianoche en la mitad del programa, no te hablabas con el conductor, presumías las cosas que comprabas, no asumías tus errores y sabías cómo aplacar a los demás con tu poder de ‘jefa'”, dijo, por otro lado, David, quien envió un mensaje a la periodista a través de Twitter.

Ambas experiencias son de ex practicantes del noticiero de Medianoche de TVN, donde la periodista trabajaba como editora. Por eso, desde el sindicato de prensa del canal estata reaccionaron y pidieron disculpas por lo sucedido.

"Aunque se trata de episodios protagonizados por una persona que fue desvinculada hace años del canal, rechazamos de plano este tipo de conductas”, dijeron, argumentando que "se trata de situaciones que afectan gravemente, tanto el desarrollo profesional como la dignidad de las personas. Y son particularmente complejas cuando afectan a estudiantes en práctica, que recién se abren paso en el mundo laboral”.

Un abrazo para quienes se atrevieron a denunciar maltrato laboral en TVN. Rechazamos de plano estas conductas, que afectan gravemente la dignidad de las personas. Y con humildad pedimos perdón, por no haber sido capaces de evitar situaciones tan dolorosas. #NoCallar pic.twitter.com/xa3eacR4CF — Sindicato Prensa TVN (@sindicato3tvn) July 3, 2018