Nicolás López al ser encarado por "Primer plano": "Estas cosas no se tienen que ver por lo que diga una revista, sino que por lo que diga la ley"

Como se empezó a conocer con el transcursos de los días, habían varios equipos periodísticos que sabían que el último fin de semana de junio la revista Sábado iba a publicar su reportaje sobre las ocho mujeres que denunciaban a Nicolás López de acoso laboral y abusos sexual.

Por ello, el día anterior a que este artículo fuera público, "Primer Plano" de CHV fue en búsqueda del cineasta para que diera sus descargos. López, quien iba a juntarse con unos amigos cuando fue interceptado por el equipo periodístico del programa aseguró que no podía referirse a las denuncias ya que "no lo he leído”.

Publimetro Chile Nicolás López fue encarado por Francisca Imboden por acoso sexual En una entrevista con "La Segunda", la actriz se refirió a un episodio donde el director habría acosado a su hija a través de mensajes de texto

“No tengo idea. Tengo que sentarme a leerlo para tener una respuesta clara. Estoy bien sorprendido”, explicó López y agregó: “Cuando tenga claridad (…) no tengo problemas en salir y responder”.

Ante la insistencia del periodista de "Primer plano", el cineasta aseguró que tenía su conciencia tranquila y que creía que "estas cosas no se tienen que ver por lo que diga una revista, sino que por lo que diga la ley".

Publimetro Chile Así sería la reinvención de Sobras tras las denuncias contra Nicolás López Dueño de BF distribution, empresa que se encarga de poner diversas cintas en cartelera, sería el nuevo socio de Miguel Asensio en la productora que tomará la posta en el trabajo que hacían junto al director.

El programa también intentó hablar con Miguel Asencio, socio de Nicolás López y esposo de la actriz Paz Bascuñán, pero este se mostró esquivo y silente.