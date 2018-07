"Perdona nuestros pecados": Actores se empiezan a despedir de la nocturna

Es una teleserie! La cuarta para mi y sin duda hasta el momento la más importante. Fue una escuela, con los mejores maestros en todos los aspectos. Gracias a mis compañeros, oficiosos, dedicados, cariñosos, talentosos y tremendas personas. Gracias al equipo, dirección, producción, equipo técnico, vestuario, maquillaje, peluqueria. A todos, todos, Gracias!!!!!! Nico, Javier, Nolo, Cote, Oscar, Mario, Rodrigo, Duque, Pipe, Panki, Nico R, Nacho, Diego, Claudia, Fabi, Jano, Ozzy, Luchin, Jaime, Gary, Joel, Juan, Jonny, Beto, Emilio, Nelson, Rana, Freddy, Marco, Abraham, Kabir, Ladino, Danger, Erick, Gato, Cote, Kathy, David, Fanny, Cholo, Bruno, Lolo, Dani, Quena, Xime, Ceci, Jenny, Paty, Wale, Pía, Rubén, Angie, Karin, Cristy, Jackie's!!!!!! ❤️ (obvio que olvidé gente, perdón!!!) Gracias a Pablo, a Josefina y a Mauricio por confiar, por escribir esta tremenda historia y por regalarme a la Augusta. Sentimientos encontrados pero feliz, feliz!!!!!!! 1 año 7 de una historia de intensidad, como la vida misma. En la foto con el maestro, @alvaro_rudolphy_oficial que por ahí el 2014 me bajo del pony, y hoy se lo agradezco ❤️

