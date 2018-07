Lo qué pasó realmente con la madre de Luis Miguel, según biógrafo

En la serie Luis Miguel que se transmite en Netflix, muchos se siguen preguntando qué pasó con Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel.

Rumores de han difundido sobre si paradero. El último fue que estaba en Argentina, se divulgaron las imágenes de una mujer indigente a la que señalaban como la madre del cantante.

Javier León Herrera, autor de la biografía del cantante de la "Incondicional", en una entrevista con Infobae, dijo que “Lamentablemente, Marcela falleció… Por la investigación tengo más o menos situada la fecha de su muerte en el último trimestre del año 1986, en España, sin lugar a dudas. Fue de causas no naturales".

"Marcela Basteri desafortunadamente no está en este mundo, falleció, no va a aparecer. Se reencontrará con su hijo en el cielo y ya está. Por eso cuando yo veo cualquier noticia, yo creo que es remover algo que no tiene más sentido remover porque ella ya no está"