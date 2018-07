Paula Vial, abogada de Nicolás López: “Le creo que no es un abusador”

La abogada Paula Vial dijo que asumió la defensa del cineasta Nicolás López porque cree que es inocente de las denuncias de abuso sexual que hicieron algunas actrices y, como “militante feminista”, llamó al movimiento a definir los estándares y espacios para realizar ese tipo de acusaciones.

La ex defensora penal pública justificó su decisión, como feminista, de representar al cuestionado director de “No estoy loca” y otros éxitos de taquilla. “Lo que nos mostró, las pruebas que vi, me hicieron pensar que su historia era sólida. Me hizo mucho sentido lo que me decía, lo que me mostraba y, bueno, le creí. Y como le creí, me pareció que estaba bien defenderlo”, afirmó Vial en La Tercera.

“Le creo que no es un abusador. Como él mismo lo dice, puede haber sido un descriteriado, un imbécil, pero eso no es delito. Y yo como penalista me focalicé en probar que su conducta no es constitutiva de delito. Eso es lo que hacemos los abogados cuando defendemos”, añadió.

Consultada si cree en los testimonios de las denunciantes publicados en la revista Sábado, respondió que “así como están relatados en ese reportaje, claro que parecieran situaciones constitutivas de delito, pero nosotros tenemos evidencia de que eso no es así. Y eso genera mi convicción”.

Agregó que la publicación “genera un problema en la defensa, las garantías de cualquier imputado se ven afectadas, porque se lo destruye comunicacionalmente y de eso ya no hay mucha vuelta. Ha habido un linchamiento público, una especie de catarsis pública en que se lo sindica como el epítome del abuso, eso es absurdo. Yo soy militante feminista, pero también soy defensora y comulgo con los principios de uno y otro”.

Requerida si se puede ser feminista y, a la vez, defender a una persona acusada de abuso, respondió que “me parece absolutamente compatible. En este caso, si no le hubiera creído a Nicolás, no hubiera tomado el caso, pero creo en su historia y me parece importante también, en el mundo del feminismo, establecer ciertos estándares en relación a las denuncias y en el espacio donde se hacen. Yo siento mucho lo que las mujeres que aparecen en el reportaje hayan podido sentir en relación a Nicolás, pero yo me muevo en el mundo de las evidencias y por eso es que me pareció importante tomar esta defensa. A mí no me parece que la justicia o el respeto por los derechos de la mujeres se puedan construir en base a denuncias falsas y creo que situaciones como estas, donde hemos analizado evidencia que dice lo contrario a lo que algunas han señalado, les hacen un flaco favor a los verdaderos casos.”.

También enfatizó que “soy abogada y penalista. Se me ha tratado con mucho machismo al no respetar eso, mi profesión; se ha puesto en entredicho mi militancia feminista, que es real y profunda, porque es mi forma de ver la vida, y he visto cuestionamientos en mi contra que no he visto nunca en relación a hombres en casos de alta connotación pública. Nunca se ha visto que el debate de tal o cual imputado sea su abogado”.

“Yo creo que él es inocente y lo voy a defender de los delitos que eventualmente se le puedan imputar”, insistió Paula Vial para luego recalcar que no se arrepiente de haber asumido la defensa de Nicolás López porque “todo esto de intentar solucionar temas en un reportaje provoca un nivel de exposición que ha sido dañino para todos, para ellas y para él. Porque sé que es inocente. Lo sé”.