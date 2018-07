"El chileno es cómodo, le gusta que le den cosas": Raquel Argandoña es criticada y tratada de clasista por esta y otras frases en "Bienvenidos"

Esta mañana, el matinal "Bienvenidos" de Canal 13 hablaba respecto a la polémica que hay en algunas comunas de la capital debido a la posible construcciones de viviendas sociales.

Publimetro Chile Fernanda Urrejola dice que le sorprendieron las acusaciones contra Nicolás López y relata abusos sufridos como actriz La mujer quizo dar su testimonio a través de Instagram

Ahí, Raquel Argandoña tomó la palabra dentro del debate entre los panelistas y dijo un par de cosas que no cayeron muy bien en redes sociales. “Yo nací en Recoleta, en una familia de clase media”, dijo, para agregar que no tenía grandes lujos pero no le daba lata trabajar.

“Lo que molesta a cierta gente es que el chileno, no te digo la gran mayoría, es cómodo, le gusta que le den cosas y eso es lo que a mí me molesta", señaló la panelista, para comentar, luego de algunas palabras de Martín Cárcamo, que no está muy de acuerdo con la construcción de viviendas sociales.

“Si a mí me costó llegar a la comuna en donde yo vivo luego de mucho trabajar, pucha, debo ser sincera y no te digo que no se lo merezca, pero que sea gracias a su esfuerzo y trabajo”, señaló. Aunque no fue lo único polémico que dijo.

“El otro día fui a hacer una diligencia y parece que hubiera estado en otro país. No me atendió ningún chileno, venezolanos, colombianos, haitianos, había una señora comprado un pollo y le dice que si se fijaba que había pura gente de otro país, y me dijo que era porque el chileno es flojo”.

Acá algunos de los comentarios en redes sociales, donde también hay personas que apoyan sus dichos.

#Bienvenidos13 Qué clasista la señora Raquel Argandoña… "hay gente que quiere que todo le den gratis, el chileno es flojo" Es la típica frase de una persona clasista. Sra ud no sabe que la vivienda es un derecho? Basta de segregación social y de estigmatizar a las personas — NoTeRindas (@RendirseJamass) July 12, 2018

Soy extranjera en Chile y veo a los chilenos de otra manera. Raquel tiene razón. También falta educación, rallar las paredes no es el arte, fumar marihuana cada dia en la tarde tampoco es diversión, al vez de trabajar – roban. Me da mucha pena #Bienvenidos13 — Hanna Lantushenko (@HannaLantu) July 12, 2018

#bienvenidos13 Argandoña. Los flojos son los que viven de las rentas o juegan golf mientras sus empleados trabajan durísimo y por poco dinero en sus empresas. Tus opiniones son clasistas, discriminadoras y nefastas. — Asesor de Marketing y Negocios (@asesor1977) July 12, 2018

“Parece que estamos en otro país. No te atiende ningún chileno” y “el chileno es flojo”. Raquel Argandoña en #Bienvenidos13 — TELE (@Televisivamente) July 12, 2018

#Bienvenidos13 Qué clasista la señora Raquel Argandoña… "hay gente que quiere que todo le den gratis, el chileno es flojo" Es la típica frase de una persona clasista. Sra ud no sabe que la vivienda es un derecho? Basta de segregación social y de estigmatizar a las personas — NoTeRindas (@RendirseJamass) July 12, 2018

que asco que Raquel defienda la segregación de los pobres, y aún más la dictadura, una vergüenza!#Bienvenidos13 — Matías (@matt1111u) July 12, 2018

#Bienvenidos13 Raquel Argandoña mostrando todo el terror del clasismo: van a llegar gente sin plata a comunas donde todo es más caro! Cómo se les ocurre? Le faltó decir. Un asco — Paulina Sepúlveda (@SepulvedaPauli) July 12, 2018

Pregúntenle a Raquelita cuales son las cifras de desigualdad según OCDE, cuanto vale el pasaje en metro, en micro, cual es el sueldo mínimo, cual es el valor de la canasta básica o la cantidad de mujeres que reciben leche para sus hijos en consultorios. #Bienvenidos13 — #ElMalasPulgas (@elOliverTorres) July 12, 2018

#Bienvenidos13

A la Maca Tondreau la despidieron de TVN por tratar de "Bestias" a un par de asesinos que mataron sin compasión a una trabajadora.

Raquel Argandoña trata de "Delincuentes y Narcos" a familias de clase media que solo sienten el derecho de vivir en una comuna. — Pato Sepúlveda (@PatoASZ) July 12, 2018

#Bienvenidos13 qué onda la Raquel gente umilde o pobre eso significa delincuencia??? La gente aunque tenga plata si no tiene cerebro no le sirve de nada !!! — camila navarro (@kamiilitaa) July 12, 2018

#Bienvenidos13 señora Raquel, los narcotraficantes no postulan a subsidio social, pueden comprar una casa de 300 millones al lado de la suya si ellos quiere. Que onda?? Creo que la argandoña tiene un pelín de corazón su clasismo?? — Cro (@cro_acida) July 12, 2018

La Raquel Argandoña habla de los narcos y delincuentes y su hijo ostenta sus millones como un narco sin haber trabajado 1 día a nadie! SAQUENLAAAAAAA vieja sin talento alguno, sin argumento , sin nada! #bienvenidos13 — Pauly Espinoza (@ClementineSol) July 12, 2018

#Bienvenidos13 Oye Argandoña supongo que al decir chilenos flojos estas aludiendo a PARIVED, Argandoña eres re trabajadora a punta de escándalos de todo tipo y balazos, eres muy cara dura , no le haces asco a nada — jorge ibarra toledo (@joalibto) July 12, 2018

#Bienvenidos13 Raquel, favor no busques también pretextos. Los supermercados del barrio alto tienen muchos de sus productos más baratos por una razón obvia.. quienes viven ahí son más apretados $$ (lo he comprobado) — Carolina Venegas (@Carito_Venegas) July 12, 2018

Pero qué esfuerzo Raquel! estás hablando de TU "oportunidad" en los 70/80, cuando Chile vivió la peor época de pobreza extrema y falta de oportunidades. Tu "esfuerzo" estuvo basado en tupelo rubio, tus oos claros y lo q diste a cambio a los perros de la dictadura #Bienvenidos13 — Pico della Mirandola (@Sebastian3696) July 12, 2018

#Bienvenidos13 a la Argandoña se le olvidó q viene de la villa Olímpica, y q estudio en una escuela con número, horror esta mujer. — Mariluz (@marriluz56) July 12, 2018

La Raquel hablando de esfuerzo en la vida? Por deeeoooosss… Me pregunto qué parte de su cuerpo se habrá esforzado para llegar a la TV (y mantenerse!)#Bienvenidos13 — Yayo (@YayoMelendez) July 12, 2018

#Bienvenidos13 toda,la razon Raquel, hay chilenos flojos q le gusta q les den, también hay q gente q hace lo imposible z surgir. Hay de todo en la Viña del señor — Andrea_y_Claudio (@claudioyandrea) July 12, 2018

#Bienvenidos13 estoy muy de acuerdo con Raquel, para salir de la pobreza hay que trabajar — A3C (@A3C82895319) July 12, 2018

Por pensamientos como los de Raquel somos un país tercermundista #Bienvenidos13 — Claudia Guzman (@guzmanclauale) July 12, 2018

#Bienvenidos13 la percepción de la sra. Raquel es la que la gran mayoría tiene con respecto a que somos flojos..el problema es que en público nadie lo asume. — vanessa Carcamo (@Vanecarcamo) July 12, 2018

@Bienvenidos13 #bienvenidos13 Si Raquel Argandoña tuviera razón en cuanto a que la gran mayoría de las personas es floja, las empresas tendrían una deserción o ausentismo mayoritario. Eso no es real. Raquel tiene una visión sesgada. — Andrés Sepúlveda (@AndresSepCL) July 12, 2018

#Bienvenidos13 Qué clasista la señora Raquel Argandoña… "hay gente que quiere que todo le den gratis, el chileno es flojo" Es la típica frase de una persona clasista. Sra ud no sabe que la vivienda es un derecho? Basta de segregación social y de estigmatizar a las personas — NoTeRindas (@RendirseJamass) July 12, 2018

Totalmente de acuerdo, en éste caso, con Raquel Argandoña. Teniendo oportunidades, muchos no se esfuerzan nada. Existe gente que todavía exige al estado que se lo de todo. Mi apoyo irrestricto, en este caso, a Raquel. #Bienvenidos13 — Guillermo León M. (@guipalemar) July 12, 2018