Javiera Suárez y su nuevo milagro: "A pesar de estar al borde de la muerte, hoy mi cuerpo se mostraba más sano que nunca"

La vida está hecha de momentos. Este minuto de mi vida se llama felicidad. El día de ayer lo estaba esperando hace rato. Y aunque hace tiempo que rezaba para que sucediera, ayer cuando vi el resultado junto a mi doctor, no podía creerlo. Parte de mí sigue entumecido como si esto fuera parte de un sueño. Dios nuevamente me regaló un milagro. El primero fue Pedrito y ahora fue el escuchar que, a pesar de estar al borde la muerte hace 2 meses y medio, hoy mi cuerpo se mostraba más sano que nunca. Las muestras de cariño que he recibido durante estos años con cáncer son los que me han ayudado a sanarme, a seguir, a no rendirme. Ustedes son parte de este segundo milagro y por ello les estaré eternamente agradecida. Sigue frente a mí un camino de quimios en el que tengo que continuar alerta y peleando, pero sé que con mi marido @drcristianarriagada, a quien le debo la vida, mi hijo y ustedes; sí se puede. Dios los bendiga.

A post shared by Javiera Suárez (@javierasuarezoficial) on Jul 12, 2018 at 5:11pm PDT