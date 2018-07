José Aravena en Primer Plano: "mis compañeros de Rojo me dejaron botado por ser honesto"

El controversial bailarín José Aravena aseguró en el Programa "Primer plano" de Chilevision, que sigue vivo, pese a ser portador del virus VIH, las depresiones y las secuelas discapacitantes producto de una bacteria que le atacó en el sistema neurológico.

"Cuando le pedí ayuda a mis antiguos compañeros de Rojo, no me la dieron", expresó con dificultad el bailarín que se ha sostenido gracias al apoyo de su familia. "En los primeros tiempos, yo me preguntaba por qué yo. Me deprimí muchísimo, pero gracias al apoyo de mis hermanos ha salido adelante", afirmó el bailarín y parte de un clan icónico de Rojo.

El equipo de producción de "Primer plano" llegó a entrevistar a varios de sus ex compañeros y todos coincidieron en destacar la personalidad avasallante del bailarín, incluso algunos se arrepintieron por alejarse del compañero venido a menos.

"Creo que algunas cosas que me han pasado en la vida, me pasaron por hocicón", expresó el bailarín. Si bien Aravena reiteró que resiente del alejamiento de sus ex compañeros del popular programa, sostiene que María José Quintanilla sí ha estado pendiente de él.

"La Mom Laferte no ha estado en Chile y por eso no me ha ido a ver", comentó Aravena, quien expresó antes de terminar su participación en el programa "no es bueno que los productores se acuesten con las participantes".