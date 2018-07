Ramón Llao renunció a Radio Zero luego de conocerse crudo episodio de violencia con ex pareja

En los últimos días estalló el último episodio de violencia o abuso que involucra a un personaje conocido o famoso de nuestro país. Ramón Llao fue denunciado por la actriz Claudia Moreno por un episodio ocurrido en el año 1998.

“Para mí fueron tres horas de puros golpes, aunque ahora no sé si pudo pegarme tanto rato, porque fue mucho. No me podía mover. Me tiró al suelo —por suerte mi hijo se quedó esa noche con su papá— pero había un cuarto entre el clóset y la puerta de salida donde quedé inmovilizada. Estaba ahí y eran patadas, golpes de puño y otra vez patadas. No lo podía creer pero entendí que no me podía defender”, dijo la mujer a El Desconcierto.

El actor enfrentó la denuncia, reconoció los hechos a través de redes sociales, y la tarde de este jueves decidió renunciar a su programa "Gravedad Zero", que conducía junto a Ignacio Franzani en Radio Zero.

“Quiero informarles que hoy en la tarde, a raíz del episodio personal en el que se encuentra, nuestro compañero Ramón Llao ha decidido dejar de prestar servicios y renunciar a la conducción de este programa”, dijo Franzani, agregando que "no queremos referirnos a la vida privada de estos hechos, los que han gatillado su decisión, solo queremos recalcar que como medio repudiamos la violencia de género, a todo evento y venga de donde venga. Por otra parte, queremos agradecer a Ramón su paso por nuestra emisora”.