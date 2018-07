Scarlett Johansson abandona papel de transexual tras presiones y cuestionamientos éticos

Scarlett Johansson cedió a la presión y las críticas para anunciar que no actuará en el papel de un hombre transexual en la película “Rub & Tug”.

Así lo confirmó en entrevista con la revista "Out", donde aseguró que “a la luz de los recientes cuestionamientos éticos planteados en torno a mi casting como Dante ‘Tex’ Gill, he decidido retirarme respetuosamente del proyecto”.

“Nuestra comprensión cultural de las personas transgénero continúa avanzando, y he aprendido mucho de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi casting y me di cuenta de que era insensible”, señaló y luego agregó que "tengo una gran admiración y amor por la comunidad trans y estoy agradecida de que la conversación sobre la inclusión en Hollywood continúe. Según GLAAD, los personajes LGBTQ + cayeron un 40% en 2017 respecto al año anterior, sin representación de personajes trans en ningún lanzamiento importante de estudio"

El anuncio de que Johansson iba a interpretar a un personaje trans generó controversias en la comunidad LGBTQ+ e cuestionando la decisión de la producción de no ofrecerle el papel a un actor que lo fuera en la realidad. La actriz Trace Lysette ("Transparent") escribió a través de Twitter que "Entonces, ¿ustedes pueden seguir interpretándonos, pero nosotros no podemos interpretarlos a todos? Hollywood está muy jodido. No estaría molesta si tuviera las mismas posibilidades que Jennifer Lawrence y Scarlett para roles, pero sabemos que ese no es el caso”.

La cinta iba a ser dirigida por Rupert Sanders.