Antonella Orsini alega filtración de "información privada" sobre el caso Abreu

Estoy decepcionada. Se filtró la información que le proporcioné de manera privada, honesta y confidencial a una fiscal y a un comisario en la fiscalía de las condes por el caso del director H.A. El diario la tercera, además de haber publicado hace un tiempo una entrevista de este director, con todas sus defensas inauditas e hipócritas ( sin siquiera llamar a las que nombraban en la entrevista), hoy filtra información de lo que yo privadamente declaré. Esa información publicada no es del todo verídica, tiene bastantes errores que hace que me moleste aún más la situación. Es un tema muy delicado para mí por 2 razones. Primero, porque no he ido a ningún programa, ni he dado entrevista alguna, más que ir a la fiscalía y ahí contarlo todo . Solamente he escrito por acá y les he compartido lo que me ha parecido pertinente.Tal como lo estoy haciendo ahora. Y segundo, porque conosco al director H.A desde que tengo 13 años. Por lo que además de haberme cerrado la puerta de su departamento impidiéndome salir, había un tema que era parte de mi infancia y lo guardaba con mucho cuidado y amargura. 😔 Y además por mi familia que me moría si sabían. En fin… ya que estamos todos conectados, las redes, este tema ya es tan público y social, que mis descargos van por aquí. Sigo con la idea de no ir a ningún programa ni entrevista por este tema. (Por ahora) Y queridos amigos de la Tercera, las dos actrices que me llamaron , era para apoyarme, no para que yo hablara por ellas. Y no nos dábamos piquitos! Una niña de 13 años no se va a estar dando piquitos con un hombre de casi 40. Me robó unos piquitos!!! Piquitos= beso en la boca labio con labio 😝😝 Buenas noches. Adios 33

