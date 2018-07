¿Quién tiene hambre? "La divina comida" anuncia nueva temporada con renovado formato

SIGANNOS LOS BUENOS!!! Si te consideras buen anfitrión, no importa tu edad, lo que haces o no haces, si eres chileno o extranjero, si eres de la U, el Colo, la Cato o Huachipato; si eres alto o bajo, si vives acá o allá… lo único que importa es que quieras ser el MEJOR ANFITRION!!! Inscríbete en www.chilevision.cl Sorpréndenos y déjate sorprender… Inscribete tú o invita a un amigo que esté hecho para ser protagonista de LA DIVINA COMIDA ahora sin famosos… porque el famoso vas a ser tú.

A post shared by Sergio Nakasone (@zonenaka) on Jul 12, 2018 at 8:50pm PDT