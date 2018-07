Nicolás Copano: "Yo no quiero dar respuestas, quiero hacer preguntas"

Aunque dice que nunca ha dejado la televisión, Nicolás Copano llevaba un buen tiempo trabajando tras bambalinas como consultor del grupo Turner aprendiendo -como dice él- de "las vicisitudes de una estructura televisiva grande".

Tras pasar a ser productor ejecutivo digital de noticias en CNN, el periodista de 31 años tendrá a partir de este martes 17 de julio la oportunidad de volver a pararse frente las cámaras a raíz de una reestructuración programática en el canal de noticias para ser el rostro principal del equipo periodístico de "Cada noche", un programa en el que, junto a otros 16 comunicadores, levantará los principales temas de las redes sociales para armar la pauta del día siguiente.

"Me invitaron a asumir un desafío que consiste en hacer un resumen (noticioso) de medianoche del canal. Algo que a mí me entretiene mucho construirlo en torno al tema al que yo me dirijo, que es el digital", explica el periodista oriundo de La Florida.

¡Y vaya desafío!, pues, como explica él mismo, se trata del cierre del "prime" del canal, exactamente a las medianoche, justo tras las secciones conducidas por periodistas como Matilde Burgos, Mónica Rincón, Daniel Matamala y Fernando Paulsen. "Yo vengo un poco a intentar sintetizar lo que ha pasado durante el día y ver hacia dónde vamos mañana (…) Se trata de llevar a la televisión los contenidos que la gente está haciendo click en la web", agrega.

Los cambios

Por supuesto, los temas de acoso y abuso sexual formarán parte del programa. Al menos así lo asegura Copano quien, al ser consultado por Publimetro por casos como el de Nicolás López, explicó que "lo que queremos en 'Cada noche' es traer ideas. A propósito de lo que pasó con Baradit, por ejemplo, ¿hay olvido en el internet?. O sobre el mismo López, ¿es machista el cine chileno?".

A raíz de una entrevista de 2013 donde Copano entrevistaba al director por la película "Mis peores amigos" (secuela de "Promedio rojo") y lo presentaba como su "amigo", el periodista explica que eso se dio bajo un contexto específico y aseguró que su relación había sido estrictamente "cordial".

"Yo tenía un respeto empresarial por él. Por supuesto después de leer el artículo tengo una perspectiva totalmente diferente y, como dije, me dio asco (…) Yo respetaba a Nicolás empresarialmente porque el tipo produjo películas… Ahora, lo que dijo, en torno a lo que uno lee, es deplorable y lamentable".

Copano cree que el destape de los casos de abuso y acoso sexual responden a un cambio, uno propiciado por los nuevos sistemas de comunicación, las redes sociales y la tecnología. "Estamos en medio de un debate filosófico y 'Cada noche' a eso quiere apuntar: a esa conversación sobre las preguntas. En el programa yo no quiero dar respuestas, sólo quiero hacer preguntas. Es una compilación de lo que pasó en el día y una pregunta grande que todos podemos construir".