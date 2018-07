Claudio Palma adelanta su salida de Canal 13: "Gran parte del área deportiva en el “13” ya se desintegró"

Fue un exitoso Mundial para Canal 13. Uno que partió con la polémica recriminación de Felipe Bianchi por la forma de medir el rating y comunicarlo, de parte de la señal del grupo Luksic, en pleno inicio de la lucha por la audiencia, la que finalmente se quedó con el área deportiva que comandan Aldo Schiappacasse, Ignacio Valenzuela, Juan Cristobal Guarello y Claudio Palma.

Pero a días de la holgada victoria en el rating que obtuvo Canal 13 transmitiendo la final de Rusia 2018 con un promedio de 17,1 puntos entre las 10:17 y las 13:49 varios peak de 22 unidades, fue este último el que prendió las alarmas dentro de la señal privada. “No sé si será el término del ciclo del área deportiva de Canal 13. Si es así, nos vamos con la frente en alto", aseguró el relator a La Cuarta. "Me uní hace siete u ochos años al equipo que ya estaba formado, y quedé contento por los resultados. La televisión abierta vive con el rating y evidentemente eso no se puede soslayar”, agregó.

Publimetro Chile El inminente regreso de "Mekano" Hace tiempo planean una gira por todo el país.

Palma aseguró que ha tenido reuniones y sondeos con otros canales, poniendo de ejemplo el caso de Marco Antonio Cumsille , quien se fue de Canal 13 a CHV par ocupar el cargo de productor ejecutivo con la misión inmediata de armar el equipo deportivo de la señal del grupo Turner.

Publimetro Chile Junior Playboy se realiza insólito tatuaje El reconocido personaje televisivo celebró de una particular manera alcanzar 100 mil seguidores en Instagram

"Pasa que gran parte del área deportiva en el '13' ya se desintegró. Los que estamos en pantalla somos cuatro o cinco personas", dijo el relator y añadió: "Yo creo que son los últimos días del área, no hay eventos que el canal tenga de acá a los próximos cuatro años. Ahora voy a descansar unos días y luego a conversar. Vienen partidos de la Selección en septiembre y no te niego que me gustaría estar".

Por ello, Claudio Palma aseguró que se proyecta siguiendo a la roja en televisión abierta, haciendo una clara referencia a su intención de sumarse a CHV, señal que tiene los derechos de la Selección y que está a la espera de que se ratifique la compra del grupo Turner del CDF.