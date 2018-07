Delfina Guzmán critica a denunciantes de Abreu y López: "¿Qué les importa que les agarren una pechuga? ¿Es tanto el problema?"

La noche de este lunes, la reconocida actriz Delfina Guzmán fue entrevistada por Eduardo Fuentes en "Mentiras Verdaderas", dejando algunas declaraciones que no cayeron muy bien en el público.

Y es que la mujer se manifestó en contra de las denuncias por acoso y abuso sexual que han recaído en las últimas semanas contra Nicolás López y Herval Abreu y le bajó el perfil a las actitudes que tendrán ambos directores.

"Los dos personajes que me nombraste no los vi jamás en mi vida (Abreu y López). Si a mí me hubiera convidado un pelotudo de estos a un casting en la noche tendría que haber estado enferma de estúpida para no darme cuenta que es lo que quiere hacer", dijo, agregando que "lo primero que tiene que hacer es decirme 'Mira, Delfinita de mi alma, me quiero acostar contigo' y yo se lo agradecería profundamente para decirle 'fíjate que no, mi amor. Al menos no hoy día"".

Sin embargo, las declaraciones más fuertes vendrían después, cuando la actriz de 90 años le restó importancia al acoso y abuso sexual.

"Juré por todos los ángeles del mundo que no me iba a tirar en contra del movimiento (feminista) de estas pajaritas porque estas niñitas están tan enojadas y tan bonitas que son… ¿Qué les importa que les agarren una pechuga? ¿Es tanto el problema?", sentenció.