Eli de Caso asegura que "Lucho" Jara es la persona con la que más le ha costado trabajar

Aunque retirada hace un par de años, la ex presentadora de televisión Eli de Caso volvió como invitada a "La noche es nuestra", el más reciente late de Chilevisión en compañía de sus hijas Krishna y Yuyuniz para ser parte de una dinámica de preguntas y respuestas.

Entre las varias preguntas que debían responder sobre la ex conductora de "Aló Eli" salió una controversial en la que debían responder sobre cuál era el personaje de la televisión que más detestaba, a lo que respondieron "Luis Jara".

Eli interrumpió la respuesta para aclarar que “La palabra ‘detesta’ no me gusta. La persona con la que más me costó trabajar y tuve una mala experiencia… Esto no es personal, porque no me interesa. Pero profesionalmente… No hay otra”.

La mayor de sus hijas explicó que “cuando la mamá hizo el matinal en el (Canal) 13 con el 'Lucho' y la Carla Constant, yo trabajé como prod manager con la mamá. Entonces la ayudaba con el vestuario, el maquillaje. Llegaba con ella temprano al canal”.

La pintora agregó luego que sin embargo “'Lucho' es amoroso y todo, pero lo que pasaba era que la dirección del programa no iba para ningún lado. No sabían qué querían hacer. Lucho, que tiene su ego y su personalidad bien fuerte, y mi mamá también, era difícil que ellos congeniaran y no había cómo… Pasó hace miles de años, ya fue”.

Luego Eli cerró señalando que “no lo he conversado con 'Lucho' y si hay que conversarlo lo conversaré. Pero en estos momentos, a mí no me afecta. Gracias a Dios”.