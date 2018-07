"Esto tiene algo que ver con todo lo que pasó con #nicolaslopez?": Leonor Varela realiza incomoda pregunta a Lorenza Izzo y Eli Roth tras su separación

Est semana, la actriz nacional Lorenza Izzo utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer el fin de su relación con el director Eli Roth. Tras seis años juntos, la hija de Rosita Parsons aseguró que "con profundo amor y respeto hemos elegido separarnos como pareja".

Izzo afirmó que ambos tuvieron "un increíble viaje juntos" y que "nos amamos mucho y seguiremos siendo los mejores amigos", pero que se estaban separando "para finalmente no matarnos mutuamente". El fin de su relación se dio días después de que la actriz protagonizara lap portada de la revista Cosas en las que se refirió por primera vez a las acusaciones contra Nicolás López, cineasta con el que transitó sus primero pasos en el mundo de la actuación.

"Mis primeras oportunidades de trabajo profesional como actriz fueron con Sobras y fueron experiencias buenas, pero eso no justifica de ninguna manera los actos que se denuncian", aseguró en la publicación, agregando que "mi experiencia con él estuvo siempre dentro del marco laboral, no tengo nada que denunciar al respecto. Sin embargo, con esto quiero dejar en claro que no pongo en duda los testimonios de las víctimas, no soy quién para hacerlo”.

Wishing u both well. But also wondering of this has anything to do with all that has happened w @NicolasLopez ?

Deaseamdoles a ambos lo mejor. Pero tmb preguntándome si esto tiene algo q ver con todo lo q pasó con #nicolaslopez ? https://t.co/D62JDrNxUk

— Leonor Varela (@Leonorvarela) July 17, 2018